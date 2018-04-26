تشيلسي يعقد شراكة مع الكونجرس اليهودي العالمي لمكافحة معاداة السامية

عقد الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش شراكة بين ناديه تشيلسي الإنجليزي والكونجرس اليهودي العالمي فى محاولة لمكافحة معاداة السامية في الرياضة، وذلك ضمن مبادرة يسعى من خلالها أبراموفيتش لإشهار البطاقة الحمراء في وجه الكراهية ضد اليهود، وكذلك لمزيد من الاندماج والقبول بشكل أفضل للمجتمع اليهودي.

وبحسب صحيفة “صن” الإنجليزية فإن إبراموفيتش يسعى من أجل مكافحة التمييز ضد المجتمع اليهودي فى العالم، ومن أجل ذلك سيعمل تشيلسي فى 3 مشاريع تهدف إلى تحفيز المشجعين والعامة والمسئولين الحوميين على التعامل مع معاداة السامية بشكل أكثر جدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر سوف يبدأ في نهاية الشهر الجاري من خلال مسابقة تجمل اسم “ملعب من أجل الأمل”، سوف تجرى بين طلاب من بريطانية وأمريكا وإسرائيل، بهدف جعل هؤلاء الشباب يطرحون أفكارهم ومقترحاتهم حول كيفية استخدام الرياضة للمساعدة في معالجة هذه المشكلة التي لا تزال موجودة في جميع أنحاء العالم.

أضافت الصحيفة أن المسابقة سوف تُختتم في ملعب “ستامفورد بريدج”، بحيث يُمنح الفائز 7 آلاف جنيه استرليني للمساعدة في تنفيذ المشروع.

تشيلسي سيتعاون بعد ذلك الكونجرس اليهودى العالمى من خلال نشر مقاطع فيديو تبرز معاداة السامية والتمييز، وسيتم بثها فى المباريات، وعبر حسابات التواصل الاجتماعى الخاصة بالبلوز خلال الموسم المقبل، كما أن النادى سيستضيف منتدى العام المقبل يضم اتحادات كرة قدم وطنية وأندية ولاعبين وشخصيات حكومية من أجل إخراج المشكلة تماماً من الرياضة.

وتعليقاً على الأمر قال إبراموفيتش: “منذ أن أطلقنا مباردة تشيلسى ضد معاداة السامية سُررت جداً بردود الأفعال الرائعة والإيجابية من مشجعى البلوز ومن المجتمع المحلى تجاه المبادرة.. هذه الشراكة هى الخطوة الثانية لزيادة جهودنا فى الأزمة وأنا فخور بأن أكون شريكاً مع الكونجرس اليهودى العالمى الذى يمتلك قيادة وخبرة رائعة فى هذا الأمر.. آمل أن تحدث جهودنا المشتركة فارقاً كبيراً فى مكافحة معاداة السامية بالمملكة المتحدة وفى كل مكان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية