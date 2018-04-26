إبراهيموفيتش لن يعود إلى المنتخب في مونديال روسيا

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، الخميس، أن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لن يعود إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب السويدي لارس ريشت في بيان “تحدثت مع زلاتان الثلاثاء وقال إنه لم يغير رأيه بخصوص العودة إلى المنتخب الوطني”، مضيفا “لا لن يعود”.

وكان النجم المخضرم البالغ من العمر 36 عاما، قد اعتزل اللعب دوليا بعد كأس أوروبا 2016، إلا أن الأسئلة عن احتمال عودته بدأت تطرح منذ تأهل منتخب بلاده إلى المونديال الروسي الذي يقام بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين، بعد التفوق على إيطاليا في الملحق الأوروبي.

لكن اللاعب المنتقل قبل أسابيع من مانشستر يونايتد إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي اعتبر أن عودته إلى منتخب بلاده للمشاركة في مونديال روسيا مسألة يعود القرار بشأنها إليه وحده.

وقال بعد انضمامه إلى الفريق الأميركي “دعوني في بادئ الأمر استمتع بالأمور هنا”، مضيفا “تركيزي هو على غالاكسي، التحضير بشكل جيد لغالاكسي (…) كأس العالم مسألة أخرى. قلت ذلك سابقا، لا داعي لأن يتصل أحد بأحد. إذا أردت، سأكون في كأس العالم مهما قالوا”.

وبدا التصريح بمثابة رد على تصريحات أدلى بها في مارس الحالي، مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون، دعا فيها “إبرا” إلى الاتصال به لبحث مسألة عودته إلى التشكيلة السويدية.

ويعد إبراهيموفيتش أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بتسجيله 62 هدفا في 116 مباراة دولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية