بطل روسى شهير يقترح حلا “طريفا” لإيقاف خطورة صلاح فى المونديال

اقترح البطل الروسي في منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) حبيب نورمحمدوف، طريقة “طريفة” لإيقاف نجم منتخب مصر محمد صلاح، في بطولة كأس العالم المقبلة.

ونشر نورمحمدوف على حسابه في موقع إنستغرام، صورة لصلاح، وعلق عليها مازحا: “أعرف كيف يستطيع منتخبنا إيقافه… ببساطة لا تعطوه التأشيرة”.

ويقدم صلاح أداء رائعا مع فريقه ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، إذ قاده لتحقيق فوز عريض (5-2) على نادي روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما انتزع الفرعون المصري صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في جميع المسابقات في أوروبا لهذا الموسم، برصيد 43 هدفا، ويتصدر أيضا وبرصيد 31 هدفا، السباق للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

واختير صلاح قبل أيام قليلة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم (2017/2018).

ويقود صلاح منتخب بلاده مصر في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا في الفترة من الـ14 من يونيو ولغاية الـ15 من يوليو المقبلين، وأوقعت قرعة البطولة الفراعنة في المجموعة الأولى إلى جانب صاحب الضيافة منتخب روسيا، إضافة إلى منتخبي أوروغواي والسعودية.

