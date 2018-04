المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم على فريق البروق في مباراة ودية، الخميس.

وانتهت اللقاء التي جمعت الأهلي بنغازي والبروق بنتيجة 8 مقابل أرضية وأقيمت المباراة على ملعب النادي بحي الزيتون.

