فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق الاتحاد في دور النصف نهائي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم الخماسية، الخميس.

وانتهت المباراة بركلات الترجيح والتي فاز فيها فريق الأهلي بنغازي ، ليتأهل فريق الأهلي بنغازي للمباراة النهائية .

وينتظر فريق الأهلي بنغازي الفائز من المتأهل من مباراة فريقي السويحلي و الأخضر .

