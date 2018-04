المتوسط:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، فوز أهلي طرابلس على الشباب 20 – صفر.

وأعلنت اللجنة عن حرمان إداري النادي، ربيع جبور، من مرافقة فريقه لعدد 3 مباريات متتالية، وغرامة نادي الشباب بمبلغ 1000 دينار ليبي.

يذكر إن فريق الشباب قد انسحب في مباراته مع أهلي طرابلس ضمن منافسات الدور السداسي من الدوري الليبي، احتجاجًا علي طاقم التحكيم.

