يلتقي الأهلي طرابلس مع نظيره المدينة في لمرحلة الثانية لنهائيات ليبيا لكرة السلة، اليوم الجمعة.

وتقام المباراة على قاعة طرابلس الكبرى في تمام الساعة 4مساء، وستكون المباراة بحضور الجمهور.

