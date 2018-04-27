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الاتحاد والأهلي بنغازي ينافسان في بطولة الأندية العربية لكرة القدم

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استلم الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعى خطابا رسميا من نظيره بالاتحاد العربي لكرة القدم بالموافقة على مشاركة فريقي الاتحاد و الأهلي بنغازي في  التصفيات التمهيدية  لبطولة الأندية العربية لكرة القدم .

ويمثل ليبيا في البطولة العربية 3 فرق وهم الاتحاد والأهلي بنغازي و فريق الأهلي بطرابلس الذي  سيواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي وفقا لما أسفرت عنه القرعة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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