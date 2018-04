الاتحاد والأهلي بنغازي ينافسان في بطولة الأندية العربية لكرة القدم

المتوسط:

استلم الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعى خطابا رسميا من نظيره بالاتحاد العربي لكرة القدم بالموافقة على مشاركة فريقي الاتحاد و الأهلي بنغازي في التصفيات التمهيدية لبطولة الأندية العربية لكرة القدم .

ويمثل ليبيا في البطولة العربية 3 فرق وهم الاتحاد والأهلي بنغازي و فريق الأهلي بطرابلس الذي سيواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي وفقا لما أسفرت عنه القرعة.

