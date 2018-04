المتوسط:

يواجه فريق الأخضر نظيره فريق الاتحاد في منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ليبيا، اليوم الجمعة.

وتقام المباراة على ملعب شهداء ينينا في تمام الساعة 3:15 عصرا، وكان فريق الأخضر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب فريقالجمارك .

The post الأخضر يواجه الاتحاد في كأس ليبيا لكرة القدم اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية