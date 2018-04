الدوري الليبي/ أبي الأشهر يهبط لدوري الدرجة الأولى

المتوسط:

أدى التعادل السلبي أمس الخميس بين فريقي أبي الأشهر و رفيق، إلى هبوط الأول إلى دوري الدرجة الأولى الليبي، أما رفيق، فقد دخل ضمن منافسات تفادي الهبوط، عقب مباراة الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة.

وبهذا التعادل أصبح رصيد رفيق 10 نقاط، في المركز قبل الأخير، بينما يتذيل أبي الأشهر المجموعة، برصيد 8 نقاط.

بينما استفاد المحلة من هذه النتيجة، حيث تعادل مع الوحدة وبقي في الدوري الممتاز، رغم تساويه في النقاط مع رفيق، لكن المواجهة المباشرة جاءت في صالحه.

