التعادل مع الوحدة يبقي المحلة في الدوري الممتاز

انتهى لقاء الوحدة والمحلة الذي أقيم أمس الخميس بملعب طرابلس الدولي لحساب المجموعة الرابعة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ليضمن المحلة رسمياً البقاء في الدوري الممتاز.

وسجل ماهر الخيتوني للوحدة في الدقيقة 70 وعدل فريق المحلة النتيجة بهدف ثمين في الدقيقة 81 من اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط وضعته في المركز الخامس فيما أضاف الوحدة الى رصيده نقطة لينهي مبارياته هذا الموسم برصيد 16 نقطة في المركز الثالث.

