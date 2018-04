الدوري الليبي/ مدرب أشبيل يؤكد بقائه مع الفريق

المتوسط:

أكد المدرب منير أشبيل، أن عقدة لايزل ساريًا مع فريق المدينة الليبي، حتى نهاية الموسم الجاري، مضيفا أنه تلقى عروضًا محلية، إضافة إلى عرض من نادي الهلال السوداني.

وقدم المدرب التونسي الأصل السويدي الجنسية نتائج مميزة، ، هذا الموسم مع المدينة الذي تصدر مجموعتة لأسابيع، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمربع الذهبي للدوري المحلي في ليبيا.

وخاض أشبيل تجارة تدريبية عديدة مع الأندية الليبية من ضمنها النصر، وخليج سرت.

