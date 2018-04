المتوسط:

اعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي للشباب عن قائمة المنتخب النهائية التي ستشارك في المباريات المقبلة، في إطار التحضيرات لمباراتيه القادمتين ضد نظيره البوركيني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات النيجر 2019.

وتضمنت القائمة التي ضمت 23 لاعباً هم معاذ اللافي، اسلام الهرام، عبد الرحمن المشري، صلاح فكرون، علي بلقاسم عبد القادر، طاهر عبد السلام طاهر، ابراهيم سالم ابراهيم، أحمد الهادي الهمالي، رجب عادل المغيربي، عادل صالح الزوي، لقمان عبد القادر الاحرش، فاروق مصطفى خليفة، عبد المالك عبيد، طارق سعد الصيد، محمد حسين الجورني، مهند سالم الوصيف، محمد فتحي الحبيشي، محمد عياد القاضي، ابو القاسم رجب أمحمد،فراس ابراهيم اللموشي، المهدي عبد السلام الكوت، جهاد خليفة عامر، عز الدين عبد الله الفضلي .

وقد خاض المنتخب الليبي معسكراً تحضيرياً لأكثر من اسبوع بمدينة طرابلس، وسيخوض خلال يومي 30 أبريل الجاري و3 مايو القادم مباراتين وديتين أمام نظيره المصري ببورسعيد، استعدادا لمباراته مع بوركينا فاسو والتي ستقام 11 أو 12 أو 13 مايو ذهابا بينما سيقام لقاء الإياب خلال أيام 18-19-20 مايو القادم.

The post منتخب ليبيا للشباب يعلن قائمة لاعبي التصفيات الأفريقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية