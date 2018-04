«الاتحاد» و«أهلي بنغازي» يشاركان بتصفيات البطولة العربية

المتوسط:

ذكرت لجنة تنظيم المسابقات، أن الاتحاد الليبي، تلقى مخاطبة رسمية، تفيد باختيار الاتحاد وأهلي بنغازي، للمشاركة في تصفيات البطولة العربية للأندية، منوهة أن خطاب الاتحاد العربي، يترتب عليه، إعادة النظر في انطلاق مباريات الدورة الرباعية، التي تحدد بطل الدوري الليبي.

وأشارت لجنة المسابقات، إلى أن أندية الدورة الرباعية، طالبت بتأجيل موعد سحب قرعة البطولة المصغرة، لحين انتهاء محاولات الاتحاد الليبي، مع نظيره العربي، لتأجيل تصفيات البطولة العربية، لإقامة الدورة في موعدها.

وأوضحت اللجنة أن موعد سحب القرعة، سيتم تحديده خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء التواصل مع الاتحاد العربي، بعدما كان موعد سحب القرعة، أمس الخميس.

كما يبحث الاتحاد الليبي، إمكانية إضافة فريق النصر، حتى لا يتضرر أحد، من الرباعي، جراء التأجيل، عملًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

