أبي الأشهر يودع الممتاز ورفيق في ملحق تفادي الهبوط

تأكد بشكل رسمي هبوط فريق أبي الأشهر الى دوري الدرجة الأولى بعد تعادله مع منافسه رفيق بهدف لهدف ضمن مباريات الجولة 6 إياب للمجموعة الرابعة من الدور الليبي الممتاز

وافتتح أبي الأشهر نتيجة المباراة قبل أن يعادل رفيق النتيجة ليضرب موعدا مع ملحق تفادي الهبوط الذي سيقام نهاية الموسم رغم تعادله في النقاط مع المحلة غير أن المواجهات المباشرة بين الفريقين كانت لصالح المحلة؛ ليضمن بقاءه في دوري الأضواء.

يذكر أن ثلاثة فرق هبطت رسميا إلى دوري الدرجة الأولي، هي، الأندلس والقرضابية وأبي الأشهر، وفي انتظار الفريق الرابع من المجموعة الثالثة والذي ينحصر بين فرق، الترسانة أو الشرارة أو الشط.

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