الرئيس البرازيلي يقبل دعوة حضور مونديال 2018 بروسيا

قرر الرئيس البرازيلي ميشال تامر تلبية دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لحضور مباريات نهائيات بطولة كأس العالم المزمعة في روسيا هذا الصيف.

وذكرت وكالة تاس نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس البرازيلي، أن بوتين ناقش مع تامر خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بينهما، مسألة حضور الرئيس البرازيلي مباريات كأس العالم 2018، ولكن لم يتطرق الجانبان لموعد الزيارة”.

ويبحث المنتخب البرازيلي من خلال مشاركته في مونديال 2018 عن حصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه، ومحو ذكريات النسخة الماضية التي أقيمت على أرضه، حيث خرج منتخب “السيليساو” من دور نصف النهائي بعد هزيمة مذلة (7-1) أمام منتخب ألمانيا، الذي توج باللقب.

