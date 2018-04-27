بعد صعوده للممتاز حارس بوسليم “سنكون رقما صعبا في الدوري “

العنوان-طرابلس

قال حارس فريق ابوسليم محمود الفرجاني في تصريح خاص للعنوان: إن فريقه سيكون علامة صعبة في الدوري الممتاز ولن يلعب من أجل تفادي الهبوط في الموسم القادم .

واضاف الفرجاني أنه وزملائه سيستعدون جيدا من أجل خوض منافسات الممتاز موضحا أنه يتنظرهم الكثير من العمل من أجل إسعاد جماهير فريق أبوسليم .

وعبر الفرجاني خلال حديثة للعنوان عن فرحته الشديدة بوصول فريقه لأول مره في تاريخه للدور الممتاز منوها أن الفرحه الأكبر هي إدخال الفرحة لقلوب جماهير النادي حسب قوله.

يشار إلى أن أبوسليم ضمن الصعود إلى منافسات دوري الأضواء بعد تصدره منافسات الدور السداسي.

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