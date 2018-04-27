الفرجاني: أبوسليم سيكون رقما صبعا في الدوري الممتاز

قال حارس فريق أبوسليم محمود الفرجاني، الجمعة، إن فريقه سيكون علامة صعبة في الدوري الممتاز، ولن يلعب من أجل تفادي الهبوط.

وأضاف الفرجاني في تصريح للرائد أنه وزملاءه سيستعدون جيدا لخوض منافسات الممتاز، موضحا أنه ينتظرهم الكثير من العمل؛ من أجل إسعاد جماهير فريق أبوسليم

وعبر الفرجاني خلال حديثة للرائد عن فرحته الشديدة بوصول فريقه لأول مرة في تاريخه للدور الممتاز، منوها بأن الفرحة الأكبر هي إدخال الفرحة لجماهير النادي. وفق قوله.

يشار إلى أن أبوسليم ضمن الصعود لمنافسات دوري الأضواء بعد تصدره منافسات الدور السداسي.

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