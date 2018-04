أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، دعمه للترشيح الأمريكي الشمالي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا)، لاستضافة نهائيات مونديال 2026، محذرا الدول التي تدعم الملف المغربي.

وقال ترامب في تغريدة: “لقد قدمت الولايات المتحدة مشروعا قويا مع كندا والمكسيك بخصوص كأس العالم لعام 2026”.

وأضاف: “سيكون من العار أن تقوم الدول التي نساندها في جميع الظروف بمقاطعة الملف الأمريكي. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول عندما لا تدعمنا؟”.

يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ويحظى المغرب بدعم كبير من الاتحادات التابعة للاتحاد الإفريقي، كما حصل الملف المغربي في الأسابيع الأخيرة على دعم العديد من الدول خارج القارة السمراء بينها، فرنسا، وقطر، وفلسطين، وصربيا، وجمهورية الدومينيكان، وبلجيكا.

في المقابل، أكدت الدول العشر في أمريكا الجنوبية دعمها “بالإجماع” للملف الأمريكي الشمالي في بيان مشترك خلال اجتماع للاتحاد الأمركي الجنوبي (كونميبول).

وسيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البلد المضيف لمونديال 2026 في الـ13 من يونيو المقبل في موسكو، عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

The post ترامب يهدد الدول الداعمة لإستضافة المغربمونديال 2026 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية