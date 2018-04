ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة إيسكو وكارفخال فى بيان رسمى

أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى بياناً رسمياً عن تفاصيل الإصابة التى تعرض لها ثنائى الفريق الملكى “إيسكو، دانى كارفخال” خلال مواجهة بايرن ميونخ الألمانى، التى انتهت بفوز الأول بنتيجة 2/1، مساء الأربعاء الماضى، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد أن الفحوص الطبية التى أجريت اليوم للاعب إيسكو، من قبل الخدمات الطبية “ريال مدريد سانيتاس”، أوضحت أنه يعانى من التواء كتفه الأيسر، كما يعانى دانى كارفخال من إصابة فى العضلة الفخدية بساقه اليسرى، بدون الكشف عن مدة غياب كل منهما.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن غياب الثنائى إيسكو وكارفخال عن موقعة الحسم أمام بايرن ميونخ، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

