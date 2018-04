هدف كوميدى يحرم فريق مارادونا من الصعود للدورى الإماراتى

فشل فريق الفجيرة الذى يقوده تدريبيا أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، فى الصعود إلى الدوري الإمارتى، بعد تعادله مع فريق خورفكان بنتيجة 1 – 1، فى الجولة الأخيرة، من مباريات دورى الدرجة الأولى الإماراتى.

وتأهل فريق اتحاد كلباء الذى يقوده مدرب الزمالك السابق جورفان فييرا على حساب فريق الفجيرة بعد فوزه على العروبة 2 – 0، ليلحق بفريق بنى ياس الذى ضمن صعوده قبل عدة جولات.

وكان فريق الفجيرة قبل مواجهة خورفكان فى حاجة إلى تحقيق الفوز لضمان الصعود المباشر إلى الدوري الإماراتى (دورى الخليج العربي) الموسم المقبل، حتى فى حال فوز اتحاد كلباء على العروبة، نظرا لتفوق الفجيرة فى المواجهات المباشرة مع اتحاد كلباء.

وتقدم الفجيرة فى البداية من ركلة جزاء بالدقيقة 57، قبل أن يدرك فريق خورفكان هدف التعادل فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، بعد خطأ فادح من حارس الفجيرة.

وظهرت علامات الصدمة على مارادونا بعد نهاية المباراة بعد فشل فريقه فى التأهل للدوري الإماراتى.

