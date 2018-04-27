الطاقم الفني لشباب ليبيا يعلن قائمته النهائية

أخبار ليبيا24- خاص

اعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي للشباب بقيادة المدرب عياد القاضي عن قائمة المنتخب النهائية التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة .

وضمت القائمة 23 لاعباً هم معاذ اللافي ، إسلام الهرام، عبد الرحمن المشري، صلاح فكرون، علي بلقاسم عبد القادر، طاهر عبد السلام طاهر، إبراهيم سالم إبراهيم، أحمد الهادي الهمالي، رجب عادل المغيربي، عادل صالح الزوي، لقمان عبد القادر الأحرش، فاروق مصطفى خليفة، عبد المالك عبيد، طارق سعد الصيد، محمد حسين الجورني، مهند سالم الوصيف، محمد فتحي الحبيشي، محمد عياد القاضي، أبو القاسم رجب أمحمد، فراس إبراهيم اللموشي، المهدي عبد السلام الكوت، جهاد خليفة عامر، عز الدين عبد الله الفضلي.

ويستعد المنتخب الليبي للشباب تحضيراته لمباراتيه القادمتين ضد نظيره البوركيني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات النيجر 2019.

ودخل المنتخب الليبي معسكراً تحضيرياً لأكثر من أسبوع في مدينة طرابلس وسيخوض خلال يومي 30 أبريل الجاري و3 مايو القادم مباراتين وديتين أمام نظيره المصري في بورسعيد استعدادا لمباراته مع بوركينا فاسو والتي ستقام خلال الفترة :11-12-13 مايو ذهابا بينما سيقام لقاء الإياب خلال أيام 18-19-20 مايو القادم.

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