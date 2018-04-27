الرسام يودع برشلونة بعد مسيرة 22 عاما

العنوان -برشلونة

قال أندريس إنيستا قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الجمعة إنه سيترك النادي القطالوني في نهاية الموسم الحالي.

وأجهش اللاعب الدولي الإسباني بالبكاء في تدريب برشلونة الذي حضره جميع زملائه في الفريق بينما ضجت القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي بالتصفيق بعد أن أنهى كلمته.

وقال ”هذا هو آخر موسم أقضيه هنا إنه قرار فكرت فيه لمدة طويلة واضعا نصب عيني الكثير من الاعتبارات منها حياتي الشخصية وأسرتي.

”وبعد 22 عاما قضيتها هنا أدرك تماما قيمة أن تكون لاعبا في هذا الفريق الذي أعتبره الأفضل على مستوى العالم“.

وأفادت وسائل إعلام اسبانية إن إنيستا سينتقل إلى تشونغهينغ دانغداي ليفان الموسم المقبل.

وربما يرتفع الرقم إلى 32 لقبا إذا حسم برشلونة لقب الدوري الاسباني كما هو متوقع الأحد المقبل عندما يواجه ديبورتيفو لاكورونيا.

وشارك لاعب الوسط في 669 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة الذي لعب في صفوفه لأول مرة وقت أن كان يبلغ من العمر 18 عاما.

وتوج إنيستا مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب الدوري الإسباني ثماني مرات وكأس الملك ست مرات.

وسبق ورشح إنيستا للفوز بجائزة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم حيث احتل المركز الثاني في 2010 وحل ثالثا في الترتيب في 2012.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية