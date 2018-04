فيديو.. تعرف على سر رقصة “جريزمان” بعد هدفه فى أرسنال

يعرف الجميع عن اللاعب الفرنسى أنطوان جريزمان رقصته Hotline Bling، والتى أصبحت احتفالًا مميزًا حتى تمت إضافتها إلى أحدث نسخة من لعبة FiFA، والتى يقدمها، دائما، فى احتفاله بعد تسجيل أى هدف جديد سواء مع فريقه الإسبانى أتليتكو مدريد، أو مع المنتخب “الديوك” الفرنسى.

لكن أمس، شهدت مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وأرسنال الإنجليزى، احتفالا جديدا من “جريزمان” بعدما سجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 82 من زمن اللقاء، حيث اتجه اللاعب صوب مدرجات أنصار فريق العاصمة الإسبانية مدريد، وقام بأداء رقصة مختلفة بوضع إحدى يديه أعلى إحدى قدميه فى الوقت الذى يرفع فيه يده الثانية عاليا، وهى الرقصة التى استغربها محبو اللاعب خاصة فى المنطقة العربية.

والرقصة التى قام بها اللاعب هى عبارة عن رقصة تسمى “Take the L”، وهى إحدى رقصات اللعبة الشهيرة فورت نايت (Fortnite)، وهى عبارة عن علامة مشهورة فى اللعبة، خاصة مع المتمرسين للعبة خاصة فى المواقف عندما تقترب من الانتصار وقتل خصمك، وهى تعبير من جريزمان على قتل المنافس وعدم استطاعه المقاومة، كما إنها رقصة معتادة لعدد كبير من اللاعبين.

وقام اللاعب بالاحتفال بالرقصة “Take the L” لأول مرة فى مباراة فريقه فى دربى العاصمة الإسبانبة أمام ريال مدريد، قام بنشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فيديو يحتفل به بيوم ميلاد ابنته.

وسننتطر خلال الفترة المقبلة إذا كان جريزمان سيتبنى الرقص “Take the L” أم لا، أو ما إذا كان استخدمها جاء احتفال سريع ومؤقت، لأنها إذا استمرت فمن المحتمل أن نرى EA تضيفها إلى FIFA 19.

ويذكر أن فورتنايت، هى لعبة فيديو إلكترونية، صدرت يوم 27 يوليو 2017م، وتعمل على نظام تشغيل بلاى ستيشن 4 وإكس بوكس ون ومايكروسوفت ويندوز وماك أو إس وأجهزة آى أو إس والأندرويد.

