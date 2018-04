يوفنتوس يفتقد صخرة دفاعه أمام إنتر ميلان فى ديربى إيطاليا

كشف ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة نظيره إنتر ميلان فى ديربى إيطاليا، والمقرر لها غدا السبت على ملعب “جيوزيبى مياتزا”، معقل النيراتزورى، فى التاسعة إلا الربع مساء، بقمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لتعويض خسارته السابقة أمام منافسه المباشر نابولى بنتيجة 1 – 0، فى ظل الصراع الشرس بينهما على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وشهدت قائمة يوفنتوس غياب نجم دفاع الفريق جورجيو كيللينى بسبب الإصابة، التى تعرض لها خلال اللقاء الأخير.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 85 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن نابولى صاحب المركز الثانى برصيد 84 نقطة، ويواجه فيورنتينا يوم الأحد، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الخامس برصيد 67 نقطة.

