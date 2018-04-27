ارتباك المشاركة العربية يؤجل قرعة الرباعي

قَررت لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل قرعةِ الدوري الرباعي، وانطلاقَ المنافسات إلى حين انتهاء الاتحاد الليبي من التواصل مع الاتحاد العربي، بخصوص مشاركة أندية “الاتحاد” و”الأهلي بنغازي” في البطولة العربية.

وطالبت لجنة المسابقات بخيار التأجيل إلى حين تواصل اتحاد الكرة مع الاتحاد العربي؛ بشأن تأجيلِ موعد التصفيات التمهيدية من البطولة العربية، بعد شهر رمضان.

وعرضت اللجنة كذلك على الاتحاد اختيار فريق النصر للتواجد في البطولة، وفي حال تم ذلكَ سيتأجل الدور الرباعي لاستكمال مسابقة الكأس، إلى حين انتهاء مشاركة الأندية الأربعة، في الأدوار التمهيدية من البطولة.

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