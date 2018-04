خيبة أمل فينجر بعد تعادل الأرسنال مع أتلتيكو مدريد فى لندن

أبدى الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، حسرة وخيبة أمل إزاء تعادل فريقه أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-1 مساء الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعلى ملعب “الإمارات” بالعاصمة البريطانية لندن، اضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة عقب طرد لاعبه شيمي فرساليكو لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل أرسنال تفوقه العددي ليحرز مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيتي هدف التقدم في الدقيقة 61 وبينما كان الفريق يبحث عن هدفه الثاني، أحرز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 82 من هجمة مرتدة.

وقال فينغر عقب المباراة: “أعتقد أنه نظرا للأداء الذي قدمناه ولمجريات المباراة، كانت أسوأ نتيجة ممكنة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “لقد سمحنا بهدف على ملعبنا لم يكن مبررا وبات علينا أن نتخلص من خيبة الأمل سريعا كي نستعد للمباراة المقبلة”.

وتابع: “كان بإمكاننا بالفعل أن نحسم المهمة الليلة ولكن ذلك لم يحدث ، حارس مرماهم تصدى للعديد من الكرات، وهو (أتلتيكو) فريق يستطيع استغلال أي خطأ ترتكبه”.

