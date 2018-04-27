42 فوزا متتاليا لنادال بالملاعب الرملية

(رويترز) – وسع الإسباني رفائيل نادال سجله المدهش إلى الانتصار في 42 مجموعة متتالية على الملاعب الرملية بفوزه على السلوفاكي مارتن كليزان اليوم الجمعة 6-صفر و7-5 ليصعد للدور قبل النهائي في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.

وكان كليزان المصنف 140 عالميا، الذي أقصى نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني للبطولة، على بعد نقطة واحدة من أن يصبح أول لاعب منذ فعلها دومينيك تيم في مايو 2017 يقتنص مجموعة بالملاعب الرملية من اللاعب الإسباني لكن المهارات القتالية للمصنف الأول عالميا حرمته من ذلك. وبعدما اكتسح اللاعب السلوفاكي في المجموعة الأولى فقد نادال تركيزه في المجموعة الثانية ليخسر إرساله في بداية المجموعة.

وفي الوقت الذي بدا فيه كليزان على وشك توجيه ضربة معنوية للفائز باللقب عشر مرات من قبل، أنقذ نادال نقطة حسم المجموعة وهو متأخر 4-5 قبل أن يعود بقوة ليفوز باللقاء. وسيتقابل نادال مع الفائز من مباراة البلجيكي ديفيد غوفين والاسباني روبرتو باوتيستا اغوت على أمل الصعود للنهائي وتوسيع سجله إلى 18 فوزا متتاليا على الملاعب الرملية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، فاجأ اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس منافسه النمساوي المصنف السابع عالميا دومينيك تيم بأداء قوي وهزمه بسهولة 6-3 و6-2 ليبلغ الدور قبل النهائي بالبطولة. وقدم الاسباني بابلو كارينيو أداء متميزا ليقصي البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثاني بالبطولة.

وسيلتقي تيتيباس وكارينيو يوم السبت على بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة يوم الأحد.

ونجح اليوناني البالغ من العمر 19 عاما في كسر إرسال منافسه أربع مرات من ثماني محاولات لاحت له ليدفع تيم ثمن الأداء الهزيل ويحقق تيتيباس أكبر فوز له في مسيرته خلال ساعة و20 دقيقة.

وبدأ تيم المباراة بقوة وأوشك على التقدم 3-صفر بالمجموعة الأولى لكن تراخيه سمح لمنافسه بالعودة. وكسر تيتيباس إرسال منافسه ليتقدم 5-3 بعد خطأ مزدوج من اللاعب النمساوي ثم ارسل ليحسم المجموعة.

وكسر تيتيباس إرسال منافسه مجددا والنتيجة 2-2 في المجموعة الثانية قبل أن يفوز المصنف 63 عالميا بالمباراة.

وفي المباراة الأخرى، هزم كارينيو المصنف 11 عالميا والخامس في البطولة منافسه البلغاري ديميتروف بنتيجة 6-3 7-6 في ساعة و37 دقيقة ليصل للدور قبل النهائي في بطولة للمرة الثانية هذا العام ويعادل مرات الفوز مع ديميتروف بثلاثة انتصارات لكل منهما.

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