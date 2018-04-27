تفاؤل بتعاف سريع لبواتينغ

(رويترز) – قال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة إن جيروم بواتنج مدافع ألمانيا سيستعيد عافيته في الوقت المناسب لمساعدة منتخب بلاده في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم في يونيو حزيران المقبل عقب إصابته في العضلة الضامة هذا الأسبوع.

وخرج المدافع البالغ عمره 29 عاما من الملعب في الشوط الأول من خسارة فريقه 2-1 على ملعبه أمام ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي ومن المرجح غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال هاينكس للصحفيين “بالتأكيد لا يوجد أي قلق بشأن غياب اللاعب عن كأس العالم. على العكس تماما من شبه المؤكد ان يشارك جيروم في كأس العالم. سيتمكن من التدريب قبل البطولة أو حتى قبل نهاية الموسم”.

وتنطلق كأس العالم في روسيا يوم 14 يونيو حزيران المقبل وستشارك ألمانيا حاملة اللقب ضمن المجموعة السادسة إلى جوار كوريا الجنوبية والمكسيك والسويد.

ولم يكشف بايرن أو اللاعب عن مدة غيابه جراء الإصابة في الساق اليسرى لكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 ألمح أمس الخميس إلى أن موسمه انتهى بالفعل.

وتتبقى ثلاث مباريات لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المسابقة وسينتقل لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا في 19 مايو ايار المقبل.

وقال بواتنج عبر حسابه في تويتر “الحياة مليئة بالعقبات والآن يتوجب القتال من أجل الذهاب لروسيا. وفي المباريات المتبقية (لبايرن) سأدعم فريقي قدر المستطاع”.

ولا تزال الشكوك تحيط بمشاركة الجناح الهولندي أرين روبن، الذي خرج مصابا أيضا في الخسارة أمام ريال، في مباراة العودة في مدريد بينما سيستعيد خابي مارتينيز وديفيد الابا جاهزيتهما للقاء.

وأضاف هاينكس “بالنسبة لروبن يجب علينا الانتظار. حالته جيدة نسبيا لكن إصابات الفخذ يصعب تشخيصها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية