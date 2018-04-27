إيمري يرحل قريبا عن سان جيرمان

(رويترز) – أعلن الاسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان اليوم الجمعة أنه سيتخلى عن تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وبدأ إيمري تدريب النادي الباريسي في يونيو حزيران 2016 خلفا للمدرب المقال لوران بلان ولا يزال يملك فرصة الجمع بين الألقاب المحلية الثلاثة في فرنسا. وفاز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في 15 ابريل نيسان وتوج بكأس رابطة الاندية الفرنسية وسيواجه ليزربييه المنتمي للدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا الشهر المقبل.

لكن الفريق الذي أحرز لقب الدوري الفرنسي خمس مرات في آخر ستة أعوام لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة المحلية إلى نجاح في البطولات القارية.

فخسر باريس سان جيرمان، المملوك لجهات قطرية، في دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام ريال مدريد هذا الموسم رغم انتقال البرازيلي نيمار لصفوف الفريق في صفقة قياسية. كما سبق أن ودع البطولة من الدور ذاته الموسم الماضي أمام برشلونة.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (268 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية بهدف تعزيز فرص الفريق لتحقيق لقب دوري الأبطال. وينظر إلى إيمري على نطاق واسع على أنه يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي حدث في دوري الأبطال.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم “أبلغت اللاعبين برحيلي.. أشكر رئيس النادي ناصر الخليفي ومدير الكرة أنتيرو أنريكي والمشجعين وجميع اللاعبين على ما قدموه خلال هذين الموسمين”.

وقال إيمري إن باريس سان جيرمان يملك مشروعا طموحا وإن البرازيلي نيمار الذي انضم في صفقة قياسية راغب في “التطور أكثر وأكثر” مع الفريق.

وأضاف “من المهم أن نخوض كل مباراة بدافع قوي وأنا سعيد للغاية بهذه الروح عند اللاعبين مع نهاية هذا الموسم”.

وكان رحيل إيمري، الذي تولى في السابق تدريب أشبيلية الإسباني، متوقعا على نطاق واسع. وأفادت وسائل إعلام فرنسية وألمانية أن توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند السابق هو أبرز المرشحين لخلافته.

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