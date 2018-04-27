الفجيرة الإماراتى يقيل مارادونا بعد فشله فى الصعود للممتاز

أعلن نادى الفجيرة، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية الإماراتى، اليوم الجمعة، عن إقالة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من تدريب الفريق، وذلك بعد فشله فى الصعود إلى الدوري الإماراتى (دورى الخليج العربي).

وأضاع الفجيرة فرصة الصعود لصالح فريق اتحاد كلباء، عقب تعادله اليوم الجمعة مع فريق خورفكان بنتيجة 1 – 1، فى المقابل تغلب فريق اتحاد كلباء على العروبة 2 – 0 بالجولة الأخيرة من منافسات دورى الدرجة الثانية.

وكان فريق الفجيرة قبل مواجهة خورفكان فى حاجة إلى تحقيق الفوز لضمان الصعود المباشر إلى الدوري الإماراتى الموسم المقبل، حتى فى حال فوز اتحاد كلباء على العروبة، نظرا لتفوق الفجيرة فى المواجهات المباشرة مع اتحاد كلباء.

وظهرت علامات الصدمة على مارادونا بعد نهاية المباراة بعد فشل فريقه فى التأهل للدوري الإماراتى.

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