تكريم فريق أشبال الاتحاد بعد الفوز ببطولة طرابلس

كرمت اللجنة التسيرية بنادي الاتحاد الليبي، لاعبي فريق أشبال كرة القدم بعد حصولهم على بطولة طرابلس، بإعطاء كل لاعب مكافأة مالية «2500 دينار» كحافز لهم، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم الجهاز الإداري والفني ولاعبي الفريق.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر فيس بوك، أنه بعد التكريم توجه كل الحضور من الجهاز الإداري والفني ولاعبي فريق الأشبال واللجنة التسيرية بالنادي لتناول وجبة العشاء في حضور الكابتن سمير عبود، وعلى سويدان، من قدامى لاعبي النادي على شرف هذا التتويج وأيضًا مدرب فريق الأشبال محمود بن ضو.

