المتوسط

حقق فريق الاتحاد لكرة القدم فوزًا مهما ومستحقا على الأخضر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بملعب بنينا ضمن الدور ربع نهائي الكأس.

وجاء الهدفان عن طريق صهيب بن سليمان، وكوامي، بعد أن بادر الأخضر بالتسجيل إثر خطأ من الفرجاني.

وتمكن الاتحاد من الحفاظ على تفوقه والظفر بورقة التأهل للنصف نهائي وعينه على صعود منصة التتويج ومعانقة الكأس بتظافر جهود الجميع.

The post «الاتحاد» يتفوق على «الأخضر» ويتأهل لنصف نهائي كأس ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية