سباليتى يكشف سر تفوق محمد صلاح مع ليفربول

أبدى لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لنادى إنتر ميلان الإيطالى، سعادته الغامرة بالمستويات الرائعة التى يظهر عليها مع ليفربول الإنجليزي الموسم الحالى.

وقال لوتشيانو سباليتى، فى تصريحات لموقع “فوتبول إيطاليا”: “محمد صلاح لاعب رائع وسر تفوقه مع ليفربول يرجع إلى تواجده بمنطقة عمق الملعب، عكس روما حيث كان اللاعب المصري يفضل دائماً اللعب على الأطراف”.

وأضاف المدير الفنى السابق لنادى روما: “يورجن كلوب لعب دوراً كبيراً فى التطوير من أداء محمد صلاح، ويكفى نجاحه فى إقناع اللاعب المصري باللعب فى عمق الملعب بدلاً من الأطراف، لقد حاولت على مدار موسم كامل إقناع محمد صلاح بعدم اللعب على الأطراف لكننى فشلت فى ذلك”.

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

