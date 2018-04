المتوسط:

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالرد على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عبر فيها عن دعمه للملف الأمريكي الشمالي لاستضافة مونديال 2026، وأتبع التأييد بتهديد مبطن لدول ربما تعارض العرض.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، أنه كقاعدة عامة لا يمكننا التعليق على تصريحات بعينها لها صلة بعملية الترشح لاستضافة البطولة، ولكننا يمكننا فقط الرجوع إلى قواعد الفيفا لاختيار البلد المضيف لنهائيات 2026 لا سيما مدونة القواعد الأخلاقية المدرجة فيها.

وتتضمن قواعد الترشح لاستضافة كأس العالم تحذيرا صريحا ضد أي أنشطة تقوم بها حكومات دول ترغب في تنظيم البطولة ربما تؤثر سلبا على نزاهة عملية تقديم ملفات الترشيح وتحاول التأثير على عملية الاختيار.

وكان ترامب قد نشر تغريدة على تويتر، قال فيها: “اشتركت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك في ملف قوي لاستضافة كأس العالم 2026، سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا”؟

يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

The post الفيفا ردا على ترامب: الحكومات لا تتدخل باختيار الدول المستضيفة للمونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية