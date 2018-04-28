اكتمال نصاب المربع الذهبي ببرشلونة

حجز البلجيكي ديفين غوفين مقعدا له في نصف نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بفوزه الصعب على الأسباني روبيرتو باوتيستا أجوت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وعانى غوفين الأمرين في المجموعة الأولى التي قاوم فيها اللاعب الإسباني وحسمها بشوط كسر التعادل، لكن غوفين عاد لأجواء المباراة وحسم المجموعة الثانية بستة أشواط لإثنين.

وواصل غوفين تفوقه أيضا في المجموعة الثالثة التي لم يسمح فيها غوفين لباوتيستا بكسب أكثر من شوطين لينهيها بستة لإثنين ويضرب موعدا مع الإسباني الآخر رافائيل نادال في نصف النهائي.

وسيواجه غوفين في نصف النهائي المصنف الأول عالميا الإسباني رافائيل نادال المتأهل لدور الأربعة على حساب السلوفاكي مارتين كليزان مجموعتين دون مقابل.

واحتاج ملك الملاعب الترتبية لساعة وخمس وأربعين دقيقة لإنهاء المباراة والسير بشكل طبيعي حيث لم يسمح نادال لخصمه السلوفاكي من تفجير مفاجأة جديدة بعد إقصائه للصربي دجوكوفيتش الذي فاز عليه بستة لصفر في المجموعة الأولى وسبعة لستة في المجموعة الثانية.

واحتاج الإسباني الآخر بابلو كارينيو لساعة وسبع وثلاثين دقيقة للتغلب على البلاري غريغور ديمتروف واللحاق بركب المتأهلين للمربع الذهبي.

وأكمل اللاعب الإسباني المجموعة الأولى متفوقا على المصنف الخامس عالميا بستة أشواط مقابل ثلاثة، ورغم محاولة ديمتروف العودة في المباراة، خطف كارينيو بطاقة العبور للمربع الذهبي بفوزه بالمجموعة الثانية بشوط كسر التعادل سبعة لستة ليكون كارينيو ثاني إسباني في الدور القادم الذي سيواجه فيه اليوناني ستيفانوس تيستيباس.

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