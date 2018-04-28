الملعب الليبي يصعد لدوري الدرجة الأولى

تأهل الملعب الليبي رسمياً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعدما أنهى مرحلة تصفيات الصعود بمجموعته في الصدارة برصيد سبعة نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الطلائع برقدالين.

وحقق أبناء المدرب واللاعب السابق للمدينة فؤاد شقوارة أحلامهم بالصعود للدرجة الأولى بالرغم من تعادلهم سلبياً في آخر مبارياتهم أمام الشروق بالزنتان.

وشارك في التصفيات إلى جانب فريقي الملعب الليبي والطلائع كلاً من الشروق والخلود بسوكنة.

وعقب تأكيد الصعود عمت الأفراح بأبوسليم وتحديداً بمنطقة “حي الأكواخ” حيث يوجد مقر النادي السماوي المجتهد والمتطور جداً.

ويتطلع فريق الملعب الليبي بعد صعوده لدوري الدرجة الأولى إلى ضمان التواجد في الدوري الممتاز.

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