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شباب الشرارة أبطالا لأواسط الجنوب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الشرارة سبها بطلاً لدوري الأواسط بالمنطقة الجنوبية وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره الوفاء بأوباري بهدفين مقابل هدف.

وكان الشرارة قد تأهل للنهائي بفارق المواجهات المباشرة مع منافسيه القرضابية والإخاء بهون.

ويذكر أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من معظم أندية الجنوب والتي خاضت مباريات ماراثونية قبل أن تبلغ المنافسات خط النهاية الذي كان فيه شباب حي الطيوري الأجدر بالصعود لمنصة التتويج ومعانقة اللقب.

ويزخر الجنوب الليبي بمجموعة كبيرة من الأسماء والمواهب الشابة، ويعتبر فريق الشرارة من أهم الفرق التي تصدرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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