قدم فريق الأهلي المصراتي لكرة القدم لفئة الأواسط أداءً متميزاً واستثنائياً بعدما فرض نفسه بطلاً عن جدارة واستحقاق لدوري الأواسط على مستوى الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمصراتة.

حيث أزاح الفريق الأهلاوي الأزرق في طريقه لحصد اللقب فريق السويحلي العتيد بفوزه عليه بهدفين نظيفين.

وفي الدور نصف النهائي تغلب الأهلي على فريق التصدي بثلاثة أهداف لهدف، ليصل بالتالي إلى محطة النهائي التي تفوق فيها على فريق الجهاد بهدفين مقابل هدف ويتوج بذلك بطلاً للمسابقة وسط أفراح غامرة من جماهيره ولاعبيه.

The post الأهلي المصراتي يحصد لقب دوري الأواسط appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية