النصر ينافس أهلي طرابلس على لقب الدوري الليبي لكرة السلة

يلتقي فريقي أهلي طرابلس والنصر، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة، من مرحلة إياب منافسات التتويج، بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، والتي ستحدد مصير لقب البطولة.

ويتساوى الفريقان في المركز الأول، برصيد 17 نقطة لكل منهما، بعدما واصل النصر مسلسل الفوز، بالانتصار في الديربي، على أهلي بنغازي، بنتيجة (55-65).

وفي الجولة قبل الأخيرة، التي اختتمت اليوم الجمعة، حقق أهلي طرابلس فوزًا مريحًا، بقاعة طرابلس الكبرى، على المدينة، بنتيجة (75-65).

