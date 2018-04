تعرف على أسباب تغيّب نجمي برشلونة عن «توديع إنييستا»

المتوسط:

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، عن المؤتمر الصحفي الوداعي لزميلهما في فريق برشلونة المخضرم آندريس إنييستا، كان لأسباب شخصية.

وأضافت المصادر أنهما سيحضران بكل تأكيد الفعاليات التي ستقام لتكريم إنييستا بعد انتهاء منافسات الدوري الأسباني (الليغا) منتصف الشهر المقبل.

وأعلن إنييستا أمس الجمعة، رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، بعد 17 سنة ساهم فيها في فوز الفريق الكتالوني بـ31 بطولة محلية وقارية، وهي 8 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في مسابقة كأس الملك، و7 في كأس السوبر الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، ومثلهم في كأس العالم للأندية.

ولم يعلن إنييستا عن وجهته المقبلة، إلا أن الصحف الإسبانية توقعت التحاقه بأحد الفرق في الدوري الصيني.

