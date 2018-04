إبراهيموفيتش يرشح منتخب بلاده للفوز بكأس العالم

المتوسط:

أعرب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن ترجيحه لفوز منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وأكد مهاجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، انه لم يعد جزءا من المنتخب السويدي منذ أن أنهى مسيرته الدولية (عام 2016)، مضيفا أنه سيسافر إلى روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم، وأن السويد هي المرشحة للفوز باللقب، لأنها أفضل بدونه.

وراجت أخبار مؤخرا حول نية إبراهيموفيتش العدول عن قرار اعتزاله دوليا، من أجل قيادة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، قبل أن يفند رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم لارس ريشت كل هذه الشائعات، وأكد أن الهداف التاريخي للسويد لن يشارك في المونديال المقبل.

