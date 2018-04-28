عرض تاريخي لنزالات “رويال رامبل” في جدة

جدة-العنوان

استقطبت مدينة جدة أنظار العالم يوم أمس الجمعة بـ«أعظم رويال رامبل» شهد مشاركة قرابة 50 نجما من حلبات المصارعة العالمية، وبحضور أكثر من 60 ألف مشجع ومشجعة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، تقدمهم رئيس هيأة الرياضة في السعودية تركي آل الشيخ.

وافتتح آل الشيخ المنافسات بالقول: نثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية. وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع.

وشارك بطل العالم 13 مرة راندي أورتن ونجم قاعة المشاهير مارك هنري، وبطل العالم ثلاث مرات راي ميستريو وبطل الـ«يونفيرسال» السابق كيفن أوينز، ومفوض عرض «سماكداون لايف» شين مكمان، إضافة إلى بطل العالم السابق ذا جريت كالي في النزال.

ودخل المصارع الشهير جون سينا في تحد كبير أمام تريبل إتش ليتغلب عليه في نهاية الأمر، إضافة إلى نزال «التابوت» الذي جمع أندرتيكر وروسيف وانتهى بتفوق الأول، ونزال لقب الـ«يونفيرسال» بين بروك ليسنر ورومان رينز داخل القفص الحديدي والذي انتهى بفوز الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة مثل هذا الحدث التاريخي، والذي كان محط أنظار العالم لكونه الأقوى زخما في تاريخ اللعبة.

وأقيمت أحداث ومنافسات «رويال رامبل» ضمن الاتفاقية التي أبرمها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، مع فينس مكمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (دابيلو دابليو إي).

المصدر-وكالات

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