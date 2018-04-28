عطية مدربا للأهلي طرابلس

عينت إدارة النادي الأهلي طرابلس المدرب الوطني رضا عطية للإشراف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز والبطولة العربية التي يشارك فيها الفريق.

وجاء تعيين عطية بديلا للمدرب السابق الصربي برانكو الذي ظهر معه الفريق بمستوى شاحب كاد من خلاله أن يخسر حظوظه في المنافسة على لقب الدوري لهذا العام.

ويعتبر عطية من أبرز الأسماء التي دربت النادي الأهلي طرابلس في الأعوام الأخيرة حيث قاد الفريق الموسم الماضي لتحقيق لقب مسابقة كأس ليبيا عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الهلال بهدف مهاجمه محمد الغنودي.

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