الأهلي طرابلس يتعاقد مع المدرب رضا عطية

أخبار ليبيا 24

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس بشكل رسمي مع المدرب الوطني رضا عطية للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب انطلاق الدوري الرباعي ومشاركة الفريق في البطولة العربية للأندية والتي سيلتقي فيها الوداد البيضاوي المغربي .

وفسخت إدارة الأهلي طرابلس عقدها مع المدرب الصربي برانكو بعد خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا ونتائجه السلبية في الدوري.

ويعتبر عطية من الأسماء الشابة التي برزت في الفترة الأخيرة ونجح هذا الموسم في إبقاء الاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز.

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