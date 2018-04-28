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إيسكو يغيب عن قمة بايرن ومدريد في الإياب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية صادرة السبت أن نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو سيغيب عن الملاعب لفترة تتجاوز الأسبوعين وبالتالي سيغيب عن مواجهة إياب دوري الأبطال بين بايرن ميونخ وريال مدريد.

وبحسب التشخيص الأول لإيسكو، فإن اللاعب يعاني من التواء الغضروف الترقوي الأيسر، وسيحاول النجم الإسباني الخضوع للجلسات العلاجية للحاق بالمباراة النهائية في دوري الأبطال حال استطاع الملكي التأهل بمباراة الإياب.

وضمن إيسكو مؤخراً التواجد بشكل أساسي مع ريال مدريد إذ كان يعاني في الأعوام السابقة من التواجد على دكة البدلاء إسوة بخاميس رودريغز الذي اختار الرحيل عن قلعة البرنابيو الموسم الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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