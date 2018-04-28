إيسكو يغيب عن قمة بايرن ومدريد في الإياب

ذكرت تقارير صحفية صادرة السبت أن نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو سيغيب عن الملاعب لفترة تتجاوز الأسبوعين وبالتالي سيغيب عن مواجهة إياب دوري الأبطال بين بايرن ميونخ وريال مدريد.

وبحسب التشخيص الأول لإيسكو، فإن اللاعب يعاني من التواء الغضروف الترقوي الأيسر، وسيحاول النجم الإسباني الخضوع للجلسات العلاجية للحاق بالمباراة النهائية في دوري الأبطال حال استطاع الملكي التأهل بمباراة الإياب.

وضمن إيسكو مؤخراً التواجد بشكل أساسي مع ريال مدريد إذ كان يعاني في الأعوام السابقة من التواجد على دكة البدلاء إسوة بخاميس رودريغز الذي اختار الرحيل عن قلعة البرنابيو الموسم الماضي.

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