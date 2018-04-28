اخبار الرياضة

النصر والأهلي طرابلس يتنافسان على لقب السلة

تم النشر منذُ 51 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي فريقا الأهلي طرابلس والنصر، السبت، في مواجهات الجولة الأخيرة من نهائيات ليبيا لكرة السلة في مرحلتها الثانية بطرابلس حيث ستقام المباراة على تمام الساعة السادسة مساءً بالقاعة الكبرى التي تحتضن مباريات البطولة.

ويحتاج الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة للتويج بلقب البطولة، حيث خسر كل فريق مباراة واحدة، إذ فقد النصر نتيجة مباراته أمام الاتحاد في التجمع الأول من النهائيات الذي أقيم من بنغازي بينما كانت الخسارة الوحيدة للأهلي طرابلس أمام النصر في التجمع الأول أيضا.

ويسعى مدرب الأهلي طرابلس، أمير إبراهيم، لحصد اللقب الثاني مع الفريق، حيث سبق له قيادته للتويج عام 2014 بفوزه بالمباراة النهائية على حساب الاتحاد، بينما سيقاتل لاعبو النصر على تحقيق المحافظة على البطولة.

وكان النصر قد ظفر بلقب الموسم الماضي عقب فوزه في أخر مباراة له على حساب الأهلي طرابلس بينما غاب الأخير عن التتويج لمدة 4 سنوات ويسعى لمعانقة اللقب مجدداً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك