لقب السلة لمن؟.. النصر والأهلي طرابلس يتنافسان على البطولة

يلتقي فريقا الأهلي طرابلس والنصر، السبت، في مواجهات الجولة الأخيرة من نهائيات ليبيا لكرة السلة في مرحلتها الثانية بطرابلس، ستقام المباراة على تمام الساعة السادسة مساءً بالقاعة الكبرى التي تحتضن مباريات البطولة.

ويحتاج الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة للتويج بلقب البطولة، حيث خسر كل فريق مباراة واحدة، إذ فقد النصر نتيجة مباراته أمام الاتحاد في التجمع الأول من النهائيات الذي أقيم من بنغازي بينما كانت الخسارة الوحيدة للأهلي طرابلس أمام النصر في التجمع الأول أيضا.

ويسعى مدرب الأهلي طرابلس، أمير إبراهيم، لحصد اللقب الثاني مع الفريق، حيث سبق له قيادته للتويج عام 2014 بفوزه بالمباراة النهائية على حساب الاتحاد، بينما سيقاتل لاعبو النصر على تحقيق المحافظة على البطولة.

وكان النصر قد ظفر بلقب الموسم الماضي عقب فوزه في أخر مباراة له على حساب الأهلي طرابلس بينما غاب الأخير عن التتويج لمدة 4 سنوات ويسعى لمعانقة اللقب مجدداً.

