المتوسط:

عبر فريق الاتحاد الى الدور نصف نهائي لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم عقب فوزه على منافسه فريق الاخضر 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة لحساب ربع نهائي المسابقة.

وتقدم الاخضر لمهاجمه المتألق على امادو وعدل الاتحاد بهدف صهيب بن سليمان –وتمكن الاتحاد من إضافة هدف التأهل عن طريق محترفه الغاني أكوامي.

وسيواجه الاتحاد في الدور النصف النهائي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي طرابلس والمحلة.

The post الاتحاد يتأهل لنصف نهائي كأس ليبيا على حساب الأخضر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية