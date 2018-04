الفجيرة الإماراتي يقيل «مارادونا» بسبب فشله!

المتوسط:

صرح نادي الفجيرة الإماراتي، يوم أمس الجمعة، بإقالة مدربه الأرجنتيني دييغو مارادونا من منصبه، بعد فشله في قيادة الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما اكتفى النادي بالتعادل مع ضيفه خورفكان 1-1 في ختام المرحلة الثانية والعشرين الأخيرة من دوري الثانية.

وأعلن الفجيرة في تغريدة قصيرة عبر حسابه في “تويتر” أن “إدارة نادي الفجيرة تقيل الجهاز الفني”، لتصبح تلك هي المرة الثانية التي يقال فيها مارادونا من منصبه خلال فترة عمله في الإمارات، وكانت الأولى في 2012 عندما كان يشرف على نادي الوصل.

وكان الفجيرة بحاجة إلى الفوز للصعود إلى الدرجة الأولى للمرة السادسة في تاريخه، لكنه فشل في ذلك ليتراجع إلى المركز الثالث الذي يخوله خوض ملحق مع نادي حتا صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى.

وضمن بني ياس بطاقة الصعود الأولى بتصدره الترتيب برصيد 52 نقطة، في حين نال نادي الاتحاد كلباء الذي يقوده المدرب البرازيلي جورفان فييرا البطاقة الثانية بعد فوزه على العروبة 2-صفر الجمعة أيضا.

